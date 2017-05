‘Chalk dreams’, de Carlos Marco, novedad musical de la semana

Sí, por fin ha llegado el gran día. Carlos Marco lanza nuevo disco (por primera vez en solitario). Pero este viernes no es sólo para el que fuera chico Auryn ya que hay estrenos de todo tipo, ¡mira!

Carlos Marco: Chalk dreams

Como ya os hemos contado, Chalk dreams es el álbum debut en solitario de Carlos Marco. Sugar es su primer single, pero este discos incluye además colaboraciones con Blas Cantó o Sweet California.

Mikel Erentxun: El hombre sin sombra

Nuevo disco del cantante que incluye una colección de 12 canciones con grabación de 8 pistas mediante sistema analógico. El primer single es Cicatrices y colabora Maika Makovski.

Los del Río: Tropical

Nuevo álbum del dúo sevillano que apuesta por dar un giro de 180º a su estilo. Nuevo disco lleno de temas salseros, latinos y bailables. Versiones, temas inéditos y muy bien rollo. ¿El primer single? Lo que está pa ti, junto al cantante cubano Willy Chirino.

Linkin Park: One more light

Séptimo álbum de estudio del grupo. Heavy es el primer single, con Kiiara, pero hay muchos más.

Además de todas estas novedades, Snoop Dogg estrena Neva Left (su álbum número 15), Natalia lanza una reedición de sus grandes éxitos y The Kooks tiene como novedad otro recopilario: The best of... so far.