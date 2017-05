Charlie Puth - Attention [2017]

Charlie Puth regresa con nuevo single, Attention, y un vídeo en el que retrata una tortuosa historia de amor. El cantante de New Jersey ya trabaja en el que será su segundo álbum de estudio y este Attention es el primer adelanto.

En esta canción, el artista arremete contra el comportamiento de una ex a la que acusa de tener como único fin llamar la atención y no haber estado realmente interesada en la relación. Muchos ya ven en esta letra una dura venganza contra su ex, la actriz y modelo Bella Thorne.