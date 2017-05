La polémica muerte de Cuéntame

El capítulo que anoche emitió TVE de su serie más longeva, Cuéntame cómo pasó, ha dejado sensaciones agridulces entre sus espectadores que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Obviamente esta noticia está llena de spoilers así que si no estás al día con la serie quizá debas dejar de leer.

Y no es que no pueda decirse que los seguidores de la serie no estuvieran avisados: hace 3 meses Juan Echanove desveló, fruto de su cabreo con la productora, que su personaje, Miguel Alcántara, iba a morir: "el personaje está llegando al final de su recorrido" le dijeron.

El corazón del personaje de Echanove no pudo superar el secuestro de su hija y se derrumbaba ante la mirada atónita de su hermano Antonio cuyas últimas palabras ya son parte de la historia de la televisión española: "No me jodas Miguel".

Tras la emisión del episodio El rayo verde (3,3 millones de espectaodres), aunque en redes sociales fue #CuéntameMiguel, Juan Echanove ha demostrado que el cabreo ya se le ha pasado y que la muerte no le ha sentado tan mal...

Gracias Una publicación compartida de juan echanove cuenta oficial (@jechanove) el 18 de May de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Sus compañeros de reparto también se han despedido de él...