¡Kaleo se llevan el Nº 1 de LOS40 para Islandia!

Hecho histórico: nunca hasta ahora un grupo islandés había liderado la lista de LOS40. Y no será porque en aquel país no se hace buena música. Björk o Sigur Ros sin ir más lejos vienen de allí. Pero han tenido que ser Kaleo quienes se lleven para esa gran isla el número 1 de LOS40.

Pese a su exótica procedencia, Kaleo son un fenómeno internacional: su música suena habitualmente en series de televisión y en Estados Unidos son muy conocidos (han sido número 1 en las listas alternativas de allí con este single, Way down we go, que curiosamente compusieron en España, en Tarifa).

Además de por su música, este cuarteto de blues-rock destaca también por su perfectamente esculpido líder, JJ Julius Son, un chico deportista que calificamos desde ya como uno de los descubrimientos del año.

Sobre estas líneas tienes el vídeo en el que Tony Aguilar presenta este nuevo número 1 de la lista.