El debut en solitario de Camila Cabello, tras su marcha de Fifth Harmony, ha dado su primer paso. Se trata de este 'Crying in the club', un tema intenso de miedos y desamor, pero que contiene al final un mensaje de fuerza y esperanza (detrás de la letra está Sia). El video está protagonizado íntegramente por la cantante, que se retuerce y baila bien en una sala vacía, bien en un club lleno de bailarines anónimos. Ella es la estrella.