Lo nuevo de Halsey suena mucho a The Weeknd. Y no es casualidad: Abel Tesfaye ha colaborado en la letra y en la música. Para el videoclip, la cantante ha contado con el director de cine Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The Get Down), y este es el resultado: un acústico íntimo que pone la banda sonora a un templo lleno de velas. ¡Dale al play!