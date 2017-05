Drake rompe el record de Adele en unos Billboard Awards con nostalgia de ‘Titanic’ y Cher

Un año más Billboard ha entregado sus premios (y en esta ocasión no sólo los latinos) y lo ha hecho con la presencia de los artistas más importantes del momento que se dieron cita en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Vanessa Hudgens y Ludacris fueron los encargados de conducir una gala que nos ha dejado momentos de todo tipo y looks de lo más variados.

Nostálgicos como el recuerdo de Titanic; únicos, como la vuelta de Cher a una gala de este tipo; emotivos, como el homenaje al recientemente fallecido Chris Cornell; o esperadísimos, como la actuación de Miley Cyrus.

También hubo ausencias y quizás se echaron de menos grandes nombres como el de Beyoncé, Justin Bieber o Adele.

Hemos querido hacer una selección de los mejores momentos de una noche donde la música en general y Drake, en particular, fueron los protagonistas.

#EL GRAN TRIUNFADOR. Sin duda fue la noche de Drake que de las 22 nominaciones que tenía consiguió convertir en premio 13 de ellas rompiendo el record que tenía Adele (que ganó 12 en 2012).

Sin duda fue su gran noche y sostener todas las estatuillas en sus manos se convirtió en misión imposible por la cantidad. Pero bien merecidas y no sólo por la impresionante actuación en las fuentes de la ciudad del pecado.

“Tengo a toda mi familia aquí”, dijo en uno de los momentos en el que había docenas de personas sobre el escenario incluido su padre, Nicki Minaj y Lil Wayne.

El brindis de alta graduación de Drake en los Billboard Awards. / Gettyimages

Quizás a más de uno le hubiera gustado ver allí también a Rihanna pero no se pasó por la gala. Así que se perdió el brindis del canadiense con los suyos.

#BEYONCÉ, THE CHAINSMOKERS Y TWENTY ONE PILOTS. Fueron los otros triunfadores de la noche con 5 premios cada uno aunque sólo se pasaron por Las Vegas los chicos de The Chainsmokers.

#ARRIBA CON EL K-POP. Este género que llega de Corea cada vez tiene más adeptos y buena prueba es que BTS terminaron la gala con un premio, el de mejor artista en redes sociales.

“No podemos creer que estemos aquí en este escenario”, dijeron en su discurso, “es realmente maravilloso ver a los artistas que admiramos y estar en esta categoría con ellos. Este premio es para la gente del mundo entero que nos ha bañado con su amor y afecto”.

#TITANIC. Han pasado 20 años desde que Titanic llegó a los cines y se convirtió en todo un fenómeno que hizo que My heart will go on adquiriera tintes de himno romántico.

Dos décadas después Celine Dion ha sido la que ha nos ha vuelto a emocionar con la interpretación de este tema con el que ya ganó un Oscar.

#EL REGRESO DE CHER. Hacía 15 años que Cher no aparecía en una gala de premios y lo hizo en esta para recibir un galardón honorífico y demostrar que a sus 71 años puede seguir cantando Believe con mucha energía. Y no fue el único tema que hizo, ni la única que se vino arriba con el tema.

“Cuando yo era muy joven, mi madre dijo, ‘no vas a ser la más inteligente, ni la más bonita, ni la que más talento tengas pero vas a ser especial”, reconoció emocionada.

#HOMENAJE A CHRIS CORNELL. Hace unos días conocíamos la muerte inesperada de Chris Cornell, el líder de Soundgarden y nos quedamos conmocionados por la historia detrás de su fallecimiento. En estos premios no han querido dejar pasar la oportunidad de recordarle y lo han hecho gracias a Imagine Dragons.

“Chris Cornell, un innovador, un arquitecto musical, un pionero, un prolífico compositor, un filántropo”, decía Dan Reynolds, el cantante de Imagine Dragons, “ahora que Chris se ha ido, su legado permanece”.

#MILEY CYRUS, EN FAMILIA. Entre las actuaciones destacó la de Miley que estuvo toda la noche muy bien acompañada por su familia, tanto sus padres como hermanas.