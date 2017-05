¿Es esta mujer la doble de Maluma?

Nuestros compañeros de LOS40 en México fueron los que nos advirtieron del curioso parecido entre Maluma y una joven colombiana de 21 años.

Su nombre es Yanjana Gutiérrez y su perfil de Instagram se ha convertido en uno de los más visitados en los últimos días por su semejanza con el reggaetonero.

Son muchos los usuarios de las redes sociales que han confundido a esta joven colombiana que se dedica a los tatuajes con el músico: "Para mi parecerme a Maluma no es algo de lo que deba presumir aunque me gustan muchas de sus canciones".

"Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por quien soy" explica Yanjana.

@q_hubo_cucuta @qhubobogota ❤️🌙⚡️ Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 20 de May de 2017 a la(s) 12:30 PDT

¿Vosotros cómo lo véis?