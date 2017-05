Xavi Martínez entrevista a Camila Cabello en LO+40

“Pude pensar al principio que el dolor, the hurting era mi enemigo, pero se convirtió en mi oyente. Pude pensar que estaba demasiado ansiosa por la sanación, the healing, pero me hizo apreciar las cosas mucho más. Y al amor, the loving, nunca hubiese sabido todo lo bonito que era sino lo hubiese echado de menos cada día.”

“Al dolor, the hurting, gracias por enseñarme que incluso si en la noche me llevas a lo más profundo del océano, me seguiré despertando al día siguiente. A la sanacion, the healing gracias por las lágrimas, cuando finalmente llegaron sabían a gloria. Al amor, the loving, eres incluso más hermoso de lo que yo recordaba."