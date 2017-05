Gracias a Nicki Minaj un español se cuela en los Billboard Awards

No, no podemos hablar de ningún ganador español en los Billboard Awards 2017 pero eso no significa que el talento de nuestro país no haya estado presente de otra manera.

Nada más abrir la gala pudimos ver a Nicki Minaj y su medley de nueve minutos que repasaba algunos de sus mayores éxitos.

Los que conocen la obra del diseñador Cecilio Castrillo habrán reconocido una de sus piezas como parte de su estilismo.