Hot Since 82 nos presenta su nueva Fiesta en Pacha Ibiza, Labyrinth!. 

La semana pasada, el equipo WDM voló a Ibiza para hablar con Hot Since 82 y conocer en primicia todos los detalles del Opening de Labyrinth, la nueva fiesta para esta temporada en Pacha Ibiza.

Luis López charló con el nuevo residente Hot Since 82, el británico le reveló las claves para la revolución de los viernes noche en la isla.

Te dejamos el programa para que lo puedas volver a escuchar, también la transcripción íntegra de la entrevista que nos dío para WDM.

Luis López: Hot Since 82 bienvenido a WDM!

Hot Since 82: Gracias por invitarme!

L: Enhorabuena por tu residencia en Pacha, Labyrinth, es muy grande, tu propia residencia en uno de los mejores clubs del mundo, como lo estás viviendo?

H: Me siento muy humilde y muy emocionado por la temporada, estoy viniendo a Ibiza desde hace mucho tiempo y tener mi fiesta, mi nuevo proyecto en Pacha creo que es lo más para mi, espero que sea una gran temporada 2017 en Ibiza

L: Cuéntame algo sobre este nuevo concepto de Fiesta, es algo muy especial verdad?

H: Para la gente que no sabe lo que es un laberinto…es un espacio donde tú tienes que encontrar tu camino, en este caso el centro del laberinto es Pacha, tienes que encontrar tu salida. Vas a poder descubrir estilos diferentes de house y techno . Es una celebración en torno al house y al techno y todo lo que yo amo a nivel personal, obviamente reflejado en los artistas y en los djs que tendremos pinchando, un poco para todos pero sobre todo la base es que todo el mundo se lo pase increíble.

L: Además tienes un extraordinario line up, tienes a un montón de grandes djs contigo…

H: Primero de todo, me gusta que te guste el line up, como he dicho antes, soy un gran amante de la música, pero me gustaría pensar que todo el mundo que elijamos para tocar aquí sean nuestros amigos y artistas que admiramos. Realmente los nombres del line up tienen un gran bagaje, todos los artistas están contrastados, tienen muchos seguidores.

Creo que es algo que va a salir bien, cuando se crea un buen line up, es importante que la música fluya en la dirección correcta

Hot Since 82 nos presenta su nueva Fiesta en Pacha Ibiza, Labyrinth!.

L: Recuerdas tu primera vez en Ibiza? Ya eras dj? O viniste solo de fiesta?

H: No, yo era muy joven , tenía 17 años, y esta es mi décimo séptima vez en la isla, la primera vez vine en el año 2000, probablemente uno de los mejores momentos de mi vida, acababa de salir del colegio, vine con 8 o 10 amigos, descubrimos un mundo nuevo, de fiesta …sintiéndonos libre, la verdad echo de menos esa época, la realidad es que en ese mismo año conocí Pacha, con Franckie Knucles, Roger Sanchez, gente que sigo admirando hoy en día, a David Morales que además lo hemos contratado para nuestra fiesta, con lo que estoy muy emocionado, es uno de mis ídolos

L: Tu estilo es un poco underground, un poco tech house pero siempre con un toque melódico que me gusta mucho, de donde vienen tus influencias

H: Todo lo que te he mencionado antes, además vengo de un pasado de música soul en mi familia, toda la familia de mi madre son cantantes en bandas y tocan instrumentos etc, y mi padre era un bailarín en fiestas de música soul . Toda mi familia es muy fan de la música.

Por eso he podido coger elementos de muchos géneros, personalmente soy un gran amante de la música, escucho toda clase de estilos , por eso cuando estoy en el estudio me inspiro en cualquier cosa. Aunque especialmente me gusta la música para tocar a la gente, si te sientes triste escuchas algo tranquilo y si te sientes feliz escuchas algo alegre.

Ya sabes, la música de fiesta esta hecha para la fiesta, por eso intento generar energía, añadir emociones, con distintas clases de instrumentos. He crecido con la música dance, en la pista de baile, esa ha sido mi dieta…

L: Me gustaría felicitarte por tu ultimo tema Evolve Or Die, es muy emocional, es muy profundo, cual fue la inspiración para esta canción?

H: Yo nunca he sacado nada en el sello Moon Harbour. Yo estaba en casa sentado, después de terminar un Tour y quise llegar un poco más profundo…, acabo de sacar Music Is The Answer ; un tema con una buena vibración con la que la gente puede conectar; por eso quería hacer ahora algo mas underground para equilibrar mi música; depende de cómo me siento en el estudio, fui al estudio, escribí algo que acabo en algo muy trip y en torno a ello cree a canción y de ahí saqué algo interesante , entonces dije esto va a pegar, va a pegar muy fuerte en los clubs , estoy muy feliz porque ya ha salido

L: Tienes 12 países escuchando, invitar por favor a todo el mundo a que venga este verano a Labyrinth, tu nueva fiesta en Pacha ..

H: Hola chicos mi nuevo concepto es Labyrinth cada viernes en Pacha Ibiza, por favor venid, Dejar todos los problemas y venid con nosotros , va a ser la bomba!