C.Tangana ficha por Sony Music

C.Tangana, uno de los grandes fenómenos de la música urbana de los últimos años en España, ha anunciado esta tarde su fichaje por Sony Music, como se rumoreaba desde hace semanas.

El propio artista ya levantó la liebre hace unas semanas cuando publicó la canción "Espabilao", en la que reconocía haber "firmado el contrato más grande en España de todo el gremio". C.Tangana, nombre artístico del madrileño Antón Álvarez, hizo el anuncio oficial a través de las redes sociales.

Este fin de semana le entrevisté en el Festival Tomavistas de Madrid, donde tuve la oportunidad de preguntarle por este cambio en la gestión de su música, que hasta el momento había sido autoeditada a través de Agorazein, el colectivo que forma junto a otros artistas urbanos y DJs.

"Yo creo que es necesario meterse dentro del sistema industrial. No bajo los parámetros de siempre: Igual no hay que firmar el típico contrato de artista, e igual no hay que dejar que la industria se apodere de tu creatividad como ocurría antes. Pero hay que estar donde se cuecen y crecen las cosas gordas", cuenta C. Tangana.

Uno de los grandes hits de C.Tangana es "Antes de morirme", en la que colabora con otra de las sensaciones del último año, la cantante Rosalía. Publicada el verano pasado, la canción fue creciendo poco a poco en viralidad hasta alcanzar los 17 millones de reproducciones sumados entre Spotify y YouTube.

El propio artista reconoce llevar tiempo trabajando y ofreciendo conciertos, y ser algo más que un fenómeno: "Yo ya sacaba discos cuando esto no estaba de moda. El mío no es el recorrido de una persona que saca un tema, se hace famoso a los 19 años y no sabe qué hacer con su vida".

Antón comenzó en la música a los 17 años bajo el nombre de Crema, donde empezó a destacar dentro del Hip Hop nacional. Ya como C.Tangana y dentro del colectivo Agorazein (que amasa más de 55 millones de reproducciones en su canal de YouTube), decidió acercarse a sonidos que pasan por el R&B y la electrónica. "Yo pretendo hacer cosas en la cultura en España en general. A mí no me interesa un nicho determinado", me cuenta el rapero que triunfa en festivales indies, estrena videoclips en Vogue y viste camisas de Lacoste.

La comparación más inmediata para C.Tangana es "El Drake español", todo a raíz de 10/15, una mixtape gratuita en la que rapeaba sobre bases de canciones de Drake (En una de ellas pedía matrimonio a Carlotta Cossials, cantante de Hinds). Este símil también se ha construido sobre su querencia por un estilo de rap más acaramelado y vacilón, con el que él mismo se reconoce "un romántico" y "el más blando del rollo".

En los últimos años C.Tangana ha ido encontrando una voz propia (reflejo de una nueva generación) y una producción muy internacional que lleva el Hip Hop español a un sonido más vanguardista (de hecho, una de sus próximas paradas es el festival Sónar). Ahora con la ayuda de una gran multinacional, su música ya famosa en países como Argentina, México o Ecuador, tendrá una mayor proyección. En próximos días habrá más detalles sobre esta noticia.