Si necesitas reggaeton... ¡J Balvin!

El concierto de este lunes de J Balvin en el WiZink Center de Madrid fue una experiencia de energía y lecciones (hasta seis, hemos contado), algunos listas para descoyuntarnos. Aquí están:

Primera lección: Los ritmos latinos tienen muchas voces y apariencias. Así nos lo hizo saber el colombiano, que bajo la bandera vibrante de 'Energía Tour' (nombre de su gira) cumplió su promesa repetida de "romper" la noche. Y no solo con reggaeton.

Segunda lección: todo va mejor si se va poco a poco. “Vamos a escalar al siguiente nivel ¿Preparados?”, advirtió tras un comienzo poderoso, urbano e inusualmente oscuro, con el que se enfrentó a un bosque iluminado de móviles que, en un principio, parecían más interesados en grabar cualquier movimiento que en atender los vaivenes que pedían las caderas. Aunque esto no duró mucho.

El baile, esperado en un concierto de J Balvin ("Si necesitas reggaeton, dale", es uno de sus gritos de guerra y nuestra tercera lección) llegó apenas unos minutos después con algunos de los hits que le han convertido en uno de los reyes de ese género divertido, serpenteante y carnívoro. No faltó ninguno de sus grandes éxitos: desde Ginza o Safari a, por supuesto, Sigo extrañándote, que puso el broche final al directo. "Balvin hizo que el WiZink se convirtiera en una discoteca durante 1 hora y media", resume el DJ de LOS40 Óscar Martínez.

Lección cuarta: el cambio gusta y es sano. "Me gusta estar cambiando constantemente", había confesado días antes J Balvin en una entrevista. Y bajo esa doctrina que burla el aburrimiento no solo jugueteó con los últimos sonidos suburbiales, el trap y las voces distorsionadas por el Autotunes en temas como Ahora dice o Si tu novio te deja sola. Además, cambió hasta tres veces de vestimenta, aunque ninguna superó a la primera en cotas de rareza-extravagancia (el gusto de J Balvin en estas cuestiones es, a veces, un tanto desconcertante).

El artista sorprendió con gafas semialienígenas, un pañuelo con lazo en el pelo y un chándal de un blanco galvánico sobre el que se reflejaban el rojo y el fucsia que iluminaban el escenario.

Sin mujeres dispuestas y voluptuosas. El cuerpo de baile estaba compuesto por dos bailarines (hombres) hiperflexibles, nada de mujeres que rodean al hombre y le seducen a golpe de twerking. Sí, (quinta lección), esto también es posible en mundo de los ritmos latinos, aunque el escenario fuera, en su lugar, un escaparate masculino.

Última lección (y sexta): J Blavin tiene la fórmula para poner patas arriba un lunes. Es más, "los médicos deberían recetar J. Balvin para esos días", opina nuestro locutor de LOS40 Jorge Sánchez, para quien el artista está especialmente cómodo interpretando "canciones urbanas más que aquellas que son 100% latinas".

Además, Jorge Sánchez recuerda uno de los momentos más tiernos del show: "Cariñoso como es en las distancias cortas, Jose (J. Balvin) ha subido a un niño, Andrés, un paisano que ya se siente en su casa en España, y juntos lo han dado todo. Lo dicho, la energía, un lunes, viene muy bien”.

Pero el concierto estuvo lleno de otros grandes momentos que se han encargado de recopilar los compañeros de LOS40. Aquí los tienes:

"¿Pude disfrutar más del concierto? ¡IM-POSIBLE! Bastaba con verme como lo di todo al ritmo de los temazos del artista. Puso patas arriba el Wizink Center y es que sin darnos cuenta, sus canciones son todas pelotazos que no hemos parado de bailar en los últimos meses cuando hemos salido de fiesta. Así que ya sabes: si necesitas reggaeton... DALE! ;)", asegura Alex Padilla, conmunity manager de Anda Ya!

Para Carlos Lorente, brand manager de LOS40, el concierto fue una nueva demostración de que la música "traspasa sentimientos": "Ginza, Bobo, Hey ma, Ahí vamos….. todos cantamos y coreamos los éxitos de este parcero. Pero yo me quedo con Safari, porque justo en ese momento se me acercó Cris Regatero, dj de LOS40, y me dijo que esa canción le recordaba a la época en la que estaba participando en nuestro concurso Aygotubers, justo antes de formar parte de la familia LOS40. Y acto seguido, se me acercó David Álvarez, otro de los djs de LOS40 para decirme que Safari le recordaba a sus inicios en LOS40 cuando empezó a formar parte de nuestro equipo", explica, "el poder de la música transpasa sentimientos, fronteras, edades, razas y todo lo que se ponga por delante…. y en este caso, si necesitas reggaeton ¡dale!", resume.

Para Óscar Martínez, J Balvin "creó locura a base de trap y reggaeton". "Mi flipó la locura que se generó al final con sus megaéxitos Ginza y Sigo extrañándote", opina.