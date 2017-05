8 tips para saber quién es Ariana Grande

Fue entonces cuando sus seguidores empezaron a multiplicarse aunque su popularidad se disparó cuando decidió desvincularse de su personaje y debutar con una carrera musical en solitario.

Es menuda, sexy pero con aires inocentes y es raro imaginársela sin esa larga coleta castaña que se ha convertido en una seña de identidad.

Con estos 8 tips podemos trazar un perfil de Ariana Grande, la artista que hoy llora por el atentado ocurrido en su concierto en Manchester que se ha saldado con 22 muertos y más de 50 heridos.

#POPULARIDAD. Es una de las divas del pop del momento y una de las que más destaca por su potencia de voz.

Tiene tres discos publicados, el último, Dangerous woman, es el que está presentando en su actual gira mundial que ahora está en suspenso.

Sólo Selena Gomez la supera en seguidores en Instagram. Ni siquiera Taylor Swift ha logrado llegar a sus 106 millones de seguidores que tiene ella.

#BUENOS AMIGOS. No es una de estas divas que generan controversias con sus colegas músicos, más bien todo lo contrario, es aladid del buen rollo y la palabra que podría definirla es la de ‘happy’.

En varias ocasiones se ha rumoreado que había mantenido una relación con Justin Bieber pero ellos lo han desmentido en más de una ocasión asegurando que son sólo buenos amigos.

Justin Bieber y Ariana Grande, amigos desde hace años. / Gettyimages

De hecho, el canadiense ha sido uno de los primeros en mostrarla su apoyo en estos duros momentos. Aunque no es la única, otra de sus buenas amigas, Nicki Minaj, también se ha pronunciado.

#FEMINISTA. Cuando publicó su vídeo de Dangerous Woman muchos la criticaron llegando, incluso, a referirse a ella como ‘zorra’.

Ella no se calló y contestó a todos aquellos que se dedicaron a insultarla. "Los hombres se quitan la camisa y expresan su sexualidad sobre escenarios, Instagram, vídeos... en cualquier sitio que quieran constantemente. El doble estándar es aburrido y agotador. Las mujeres también pueden amar sus cuerpos".

No es la única vez en la que se ha expresado en estos términos. También saltó cuando un fan no la trató bien y la cosificó cuando estaba junto a su novio.

"Expresar sexualidad en el arte no es una invitación para ser irrespetuosos. Igual que llevar una falda corta no es ir pidiendo ser violada. Las mujeres deciden qué quieren hacer con sus cuerpos, sus ropas, su música y su personalidad. Ser sexy, flirtear o pasarlo bien no es una invitación a nada. Literalmente estáis diciendo que si parecemos de una determinada manera, os pertenecemos. Pero no es así. Tenemos derecho a expresarnos".

#POLÉMICA. Ha protagonizado unas cuantas aunque una de las que más se comentó fue la que protagonizó en una tienda de dulces.

Junto a su novio de aquel entonces, chupeteó varios bollos, mientras no miraba el dependiente, para después devolverlos a la vitrina.

Lo peor de todo es que quedó grabado y al final de la gamberrada se la escucha decir: “Odio América”.

No le quedó más remedio que pedir disculpas a través de un comunicado: “Estoy muy orgullosa de ser americana y amo a mi país. Lo que dije sucedió en un contexto privado con amigos y ha sido sacado de contexto”, expresó.

“Pido perdón por mi elección inapropiada de palabras y por no haber sido más discreta, pero me enfada la ligereza con la que en América comemos y consumimos productos sin pensar dos veces las consecuencias que tendrán en nuestra salud y en la sociedad”.

Recordemos que Ariana tiene triple nacionalidad: estadounidense, británica e italiana.

#ACTIVISTA. Ama los animales. Tiene varios perros adoptados en albergues de mascotas y, en más de una ocasión, ha participado en eventos o ha dedicado conciertos a esta causa.

Este amor por los animales es uno de los motivos que la llevó a convertirse en vegana en 2013.

También es defensora del colectivo LGBTi (al que pertenece su hermanastro) y en más de una ocasión se ha pronunciado a su favor y ha hecho mención a él en sus conciertos.

#proud #pride #family #dangerouswomantour 🌈 Una publicación compartida de Frankie James Grande (@frankiejgrande) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 12:52 PDT

#ANTI-TRUMP. Como muchos otros artistas, es una de las que se ha comprometido políticamente y se ha posicionado al lado de Obama y en contra de Trump. "Estoy llorando. No me lo puedo creer. Esto es terrorífico", escribió cuando ganó las elecciones.

I love my family. Miss you Lani. #womensmarch 🌼💛 Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 2:52 PST

#FAMILIAR. Aunque sus padres se separaron cuando ella sólo era una niña, sus lazos familiares son muy fuertes.

No es raro verla junto a su hermano Frankie que se ha convertido, gracias a ella, en uno de los habituales de los saraos y galas de esas que están repletas de vips.

También ha estado siempre muy unida a sus abuelos que han sido protagonistas de muchas de sus fotos. Por eso, cuando murió su abuelo en 2014 fue un tremendo mazazo para ella.

#ENAMORADA. Ha mantenido relaciones con otros cantantes como Jai Brooks del grupo australiano The Janoskians. También con Nathan Sykes de The Wanted.

Estuvo saliendo 8 meses con Big Sean aunque, actualmente, está con otro rapero Mac Miller con el que no tiene reparos en compartir un montón de fotos en su Instagram que dejan claro que están enamorados.