Ed Sheeran nos trae de vuelta a Rita Ora

Desde que Rita Ora se quedó compuesta y sin novio tras su ruptura con Calvin Harris, su carrera musical no ha sido lo mismo.

Tenía prácticamente compuesto su segundo disco con él pero el final que tuvieron hizo que sus planes se vinieran abajo.

Ha llovido mucho desde entonces pero Rita Ora no ha sacado aún disco y su producción se ha centrado más en la moda y el cine que en la música.

De hecho, últimamente es más fácil verla protagonizar una campaña de moda que verla sobre un escenario.

Tuvo que cambiar de discográfica porque no estaba de acuerdo con el trato que le dieron en la de Jay Z, Roc Nation, con la que publicó su primer álbum.

Pero eso va a cambiar porque la cantante ha anunciado que este 26 de mayo podremos escuchar su nuevo tema: Your song.

GUYS OUT FRIDAY!! #YOURSONG 26.05.17 Una publicación compartida de Rita Ora (@ritaora) el 22 de May de 2017 a la(s) 4:09 PDT

Y no lo ha hecho con Calvin Harris (eso ya es cosa del pasado) ni con Diplo con el que se le ha relacionado últimamente.

No, su compañero de fatigas en esta aventura no es otro que Ed Sheeran que ha compuesto la canción lo que significa que tiene todas las papeletas para convertirse en un auténtico hit.

“Hice esta increíblemente hermosa canción con Ed sobre nuestra amistad, él es uno de mis mejores amigos”, aseguraba ella a Noisey.

🙋🏼 @teddysphotos Una publicación compartida de Rita Ora (@ritaora) el 4 de May de 2017 a la(s) 1:28 PDT

“Es increíble tener un amigo del sexo opuesto en eta industria con el que no te hayas enrollado. Es una leyenda y le respeto de muchas maneras”, confesó.

No nos ha dejado escuchar demasiado pero sí lo suficiente para despertar nuestro interés y ver que se acerca al EDM aunque asegura que su disco no seguirá esos derroteros.

“No creo que sea electrónico en absoluto”, replica, “creo que es más apasionado. Es raro que la gente lo llame así, porque para mí es más rock hecho por una artista pop que es lo que soy”.

Hace dos años, Poison, iba a ser la presentación de este nuevo álbum pero una filtración hizo que los planes cambiaran.

Una canción en la que ha tenido que cambiar algún que otro verso. ‘Podría tenerte en el desayuno y codeína en el almuerzo”, decía en un principio.

“Decidí no ponerlo. No porque tenga miedo de hablar sobre drogas pero quería que la gente comprendiera el valor de la canción. Una canción sobre el amor que es veneno”, explica.

Con este nuevo álbum quiere probar que “soy una cantante creíble que puede cantar”, asegura.

No quiere repetir los estereotipos de su debut. “No estoy tratando de ser diferente ahora”, justifica, “sólo quero que haya más sustancia. Quería hablar de las cosas que me han pasado. Quería escuchar decir a la gente ‘¿sabes qué? No tiene miedo de mencionar eso ni de hablar de sus ex novios’”.

Está claro que Rita viene dispuesta a dar guerra. “Los que han compuesto conmigo saben que estoy escribiendo sobre temas polémicos pero entienden que es el momento”, admite.

Así que, prepárate Calvin Harris porque posiblemente haya una canción que hable de tu historia con Rita.

Desde luego, se la ve emocionada y totalmente centrada en la promoción de este nuevo trabajo que no tardará en presentar en directo.