Harry Styles bate récords con su disco debut

Harry Styles lo está petando desde que los miembros de One Direction decidieron emprender sus carreras en solitario. El cantante de Sign of the Times no hace más que sumar éxitos, y el último es batir un récord.

Sí, el primer disco en solitario de Harry Styles se ha convertido en el mejor debut de un artista masculino. En su primera semana ha vendido 230.000 copias, según datos de Billboard. Es el segundo artista británico que lo consigue.

El primero: su excompañero de One Direction Zayn Malik, que también debutó como número 1 con Mind Of Mine en abril de 2016.

Harry Styles iguala otro récord: el de mejor debut de un artista después de salir de sus respectivos grupos. Iguala así a los Beatles (George Harrison, John Lennon y Paul McCartney) y a Beyoncé después de salir de Destiny's Child.

Entre los otros 10 artistas que encabezan la cima del listado están Zac Brown, Paramore, Machine Gun Kelly, Kendrick Lmar, Chris Stapleton, Drake, Ed Sheeran y Bruno Mars.