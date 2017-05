Camila Cabello se inspira en Edurne y Christina Aguilera para su debut en solitario

Esta semana se ha producido un evento de dimensiones épicas en la realeza pop y ni Madonna, ni Britney Spears están en el ajo en esta ocasión.

Se trata del debut en solitario de Camilo Cabello, la excomponente de Fifth Harmony. La joven promesa del pop lanzó el pasado viernes su primer single, Crying in the club, tras varios meses de duro trabajo, una carta de presentación que tiene la intención de hacerse un hueco entre otras estrellas consagradas como Rihanna o Katy Perry, y adquirir así el título de artista de primera categoría.

Pero mientras que todo eso coge forma, en LOS40 hemos querido prestar especial atención a varias referencias que se han producido con este esperado debut. Y es que nos ha llamado la atención que la intérprete se haya inspirado en figuras como Christina Aguilera o Edurne.

El sample de Christina Aguilera

Como gran diva del pop, si todavía se le puede asignar dicho estatus, Christina Aguilera nos ha obsequiado con grandes himnos en la música a lo largo de su dilatada carrera. Seis álbumes de estudio y 43 sencillos avalan su trayectoria.

No obstante, Camila Cabello ha optado por rendir su "particular homenaje", y de paso hacer una pequeña analogía, incluyendo a su primer tema en solitario un sampler de Genie in a Bottle, canción con la que también debutó Xtina en la música tras formar parte de la BSO de Mulan con Reflection.

Dale al play, escucha los dos temas y valora….

Edurne y Eurovisión, presentes en su primer directo

Casualidad o no, lo cierto es que Camila Cabello también ha querido honrar la memoria de Edurne en Eurovisión 2015 en su primera performance en los Billboard Music Awards 2017.

Cambio de vestuario con un look final a lo amazonas recuerda demasiado a la actuación con la que la también jueza de Got Talent representó a España en el Festival de la Canción hace tan solo dos años. ¿Inspiración o cosas del azar?