Sharpay y Ryan de High School Musical vuelven a cantar juntos once años después

Aunque hayan pasado más de diez años desde que Troy, Gabriella, Sharpay y Ryan llegaran a nuestras vidas gracias a High School Musical, el fenómeno de Disney Channel sigue vivo.

Si no que se lo pregunten a Ashley Tisdale, que si hace unos meses invitó a Vanessa Hudgens a cantar con ella en su canal de Youtube, ahora lo ha hecho con Lucas Grabeel, su hermano en la ficción de Disney.

Por supuesto, y para deleite de todos los fans de la saga, Ashley y Lucas han interpretado, once años después de su estreno, una de las canciones de High School Musical: What I’ve Been Looking For.

De este modo, los actores vuelven, aunque sea durante los tres minutos que dura la canción, a ponerse bajo la piel de Sharpay y Ryan Evans.

Eso sí, a diferencia del tema de 2006, Ashley y Lucas han optado por cantar la versión reprise del tema, más parecida a la que interpretaban sus compañeros Zac Efron y Vanessa Hudgens que a la que hacían ellos mismos en la película.

El vídeo ha conseguido en tan solo un día más de un millón de visualizaciones. ¡Parece que todo el mundo tenía ganas de volver a ver a los hermanos Evans juntos de nuevo! ¿Se animará Zac Efron a cantar con ella en la próxima colaboración?