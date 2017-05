Esta campaña de moda hubiera sido impensable hace unos años

Hace unos años (no demasiados) la única figura que entendíamos para las pasarelas y las campañas de moda era la de una chica hiper delgada con las que pocas podíamos identificarnos.

Prevalecían unos estándares poco reales que eran difíciles de encontrar en la calle.

Ahora la cosa ha cambiado. En esta industria se está viviendo una revolución en favor de la mujer imperfecta que se ajusta más a lo que somos todas, en realidad.

Se trata de una tendencia conocida como ‘body positive’ que nos permite a nosotras y a las famosas mostrar nuestras imperfecciones sin tanto miedo al ‘que dirán’.

Wake up call for summer ☀☀☀ Una publicación compartida de Desigual (@desigual) el 16 de May de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Por eso, ahora son posibles campañas como la de este verano de Desigual que ha rechazado el uso de Photoshop y que ha fichado a Charli Howard, la modelo que fue rechazada por tener una 34.

Desde aquel momento se convirtió en una activista que defiende la moda sin tallas y ha aprovechado esta campaña para lanzar mensajes de auto aceptación.

Mensajes motivacionales by Charli Howard “Todas tenemos inseguridades y defectos, pero son los que nos hacen únicas y especiales”. “Ahora soy curvy y me siento más sexy y emocionada de llevar bañador”. “No retoco mis selfies y nadie debería hacerlo”. “Creo que cada mujer es una mujer real. ¿A quién le importa si son bajas, altas, delgadas, gordas, atléticas, heterosexuales o gays? Cada uno de nosotros somos maravillosos”. “Tienes que recordar que habrá alguien en algún lugar al que le gustaría parecerse a ti”. “La belleza no sólo está en la talla 0. La diversidad es la clave para cambiarlo”.

Misión a Marte

Otro de los fichajes de esta firma de moda ha sido Alyssa Carson, una joven de 15 años que se ha puesto como reto convertirse en la primera mujer que pise Marte.

De momento ha puesto un pie en el Centro Marshall de Vuelos Especiales donde está sometida a un estricto entrenamiento que le ayude a cumplir su objetivo: formar parte del primer vuelo tripulado a Marte previsto para 2033.

Una publicación compartida de Desigual (@desigual) el 3 de May de 2017 a la(s) 10:08 PDT

“Esta misión es para todos los de la Tierra”, asegura dentro de esta campaña.

Tiene clara su vocación. “Si no me convierto en astronauta, me gustaría ser astrobióloga y ayudar en la misión a Marte”, asegura, “me gustaría poder enseñar más sobre el planeta y lo que encuentra allí”.

Mientras lo consigue puede seguir ganándose la vida como modelo que, visto lo visto, no se le da nada mal.