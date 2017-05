El niño de 'Chachi Piruli' se hace narcotraficante en ‘Perdóname, señor’

En 2003, un joven zaragozano conquistó a la audiencia española con temas como Chachi Piruli y Sinvergüenza. Fue en Eurojunior donde se dio a conocer y donde se labró una carrera como cantante.

Sin embargo, catorce años después, Diego Domínguez vuelve a primera plana con Perdóname, señor, la nueva serie de Telecinco, que se estrena este miércoles en prime time, en la que comparte plano con rostros consagrados como Paz Vega o Jesús Castro.

Lo hace tras su paso por el fenómeno Violetta y con muchas ganas de probar toda su valía como intérprete en España.

¿Cómo surgió tu fichaje por 'Perdóname, señor'?

Estaba con la gira de Violetta cuando me vino a las manos la oportunidad de hacer el casting para Rafa, personaje que finalmente interpreta Jesús Castro. El equipo de la serie quedó muy contento con mi prueba porque preparé un acento gaditano prácticamente nativo. Al final, hice el casting para Dani y aquí estoy con este pedazo de elenco.

¿Y cómo conseguiste ese acento nativo?

Al cantar, el oído me responde muy bien a todo, por lo que copie exactamente el acento y lo incorporé a la interpretación.

¿A qué tipo de público recomendarías 'Perdóname, señor'?

Es una serie para todo tipo de público, excepto el infantil. Por ejemplo, Antonio de la Torre atrae al target adulto, mientras que Jesús Castro y yo al juvenil.

Pero también tiene un mensaje para todo ese público más joven, ¿no?

Sí. Mi personaje no quiere vivir todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, se ve envuelto en ellas por no perder a sus amigos. Esa es la ternura tan especial que tiene el personaje. No se quiere quedar solo y hace todo por amistad.

¿Cuándo decidiste que querías ser actor?

Ya con 13 años lo tenía claro. Empecé en Eurojunior con 11 y, en aquel entonces. quería ser cantante. Pero me di cuenta que lo que realmente me hacía sentir realizado era la interpretación. El poder meterme en pieles de otras personas, literalmente, me ponía la piel de gallina. Y yo siempre he dicho que si algo te da un escalofrío en la nuca con algo que estás haciendo es que te tienes que dedicarte a eso.

¿Y qué pasa con la música?

Decidió dejar la música en un segundo plano y ahora canto más para mis colegas o cuando algun amigo necesita uncoach. La técnica la tengo, pero la considero una herramienta más.