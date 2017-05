La actriz de Modern Family estalla ante las críticas por esta foto

Con más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Sarah Hyland, no solo recibe comentarios positivos. La celebrity, famosa por interpretar a Haley Dunphy en Modern Family, fue duramente criticada este miércoles por una foto que compartió en su cuenta.

A pesar de que en la instantánea anima a sus seguidores a comprar una camiseta antibullying, ha sido Sarah la que ha acabado siendo el foco de las críticas debido a su aparente delgadez..

Los usuarios criticaban sus piernas y brazos por aparecer tan delgados. Sarah, harta de los comentarios sobre su delgadez en Instagram, ha querido lanzar un mensaje en Twitter a través de unos mensajes:

“Este año ha traído muchos cambios y, con ellos, cambios en mi físico. Me dijeron que no podía hacer ejercicio, lo que es muy molesto para mí. Soy muy fan de la actividad”.

Sarah no entra en detalles de por qué no es su mejor año y asegura que durante los pasados meses ha tenido que pasar gran parte del tiempo tumbada en la cama, perdiendo mucha masa muscular.

“Mis circunstancias me han puesto en una situación en la que no tengo control sobre cómo luce mi cuerpo”, ha escrito la actriz. Además, ha declarado que no se siente cómoda cuando se ve en el espejo y ve su cambio físico.

La actriz ha respondido a todos aquellos que le han soltado comentarios como “Come una hamburguesa” o “tu cabeza es más grande que tu cuerpo y es asqueroso”.

Sarah ha tenido la mejor respuesta para todos ellos: “Tenéis razón. Debería comer una hamburguesa, pero, ¿sabéis qué? ¡Ya lo hago! No hay Photoshop. Son mis piernas y mis brazos. Lo digo porque me han acusado de promover la anorexia y quiero que las chicas jóvenes sepan que esta no es mi intención. Mientras que a mí estos comentarios no me afectan, pueden afectar a otros”.

Sarah Hyland es otro ejemplo de mujer que se ve obligada a dar explicaciones por su cuerpo, sumándose así a Lena Dunham o su hermana en la ficción, Ariel Winter.