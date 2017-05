10 años después... ¿has encontrado explicación a esta mítica escena de ‘Perdidos’?

Recuerdo perfectamente lo que supuso para mí el fenómeno 'Perdidos'. Por primera vez, mientras estaba con amigos, deseaba llegar a casa para ver un capítulo más.

La serie se convertió en un éxito internacional y esa fue su 'perdición' y nunca mejor dicho.

Tras una primera temporada redonda, las que vinieros después me marearon hasta tal punto que dejé de creer en los guionistas.

Mi desazón por la evolución de 'Lost'

De hecho, la escena mítica que esta semana cumple 10 años, aquella en la que Charlie avisaba de 'Not Penny's boat', empezaba mi rechazo por las nuevas tramas.

No me importaba Penny, ni Desmond, ni Juliet, ni ninguno de los personajes que empezaron a aparecer después. Yo quería volver a la esencia de aquellos primeros capítulos que me habían enamorado y parecían tener sentido.

Por ello, nunca busqué una explicación a aquel aviso de Charlie que supuso un trágico final para su personaje...¿vosotros lo encontrásteis?

Pero no solo de 'Perdidos' vivía aquel mundo de hace 10 años, de hecho la Champions la ganaba el Milan, la Quinta Estación seguía en el número 1 de LOS40 y Froilán hacía la primera comunión.

Más detalles y momentos que demuestran lo mucho que ha cambiado nuestra vida en este álbum.