La colaboradora más deshonesta de ‘Sálvame’ y la serie millonaria cancelada por Netflix. 

Esta semana le ha tocado a María Patiño ser - muy a su pesar- la estrella de su programa, mientras que la serie 'The Get Down' de Netflix se ha convertido en la estrellada.

A continuación detallamos lo que le ha ocurrido a cada una de nuestras protagonistas:

Está claro que no hay un día tranquilo en 'Sálvame' para sus propios colaboradores: cuando no se traicionan entre ellos o sale a la luz pasajes indeseados de su vida privadas, confiesan sus pensamientos y acaban llorando.

Esto fue lo que pasó esta semana cuando el programa preguntó a sus protagonistas quién creían que era el más molesto, el posible traidor, el más torpe y la más deshonesta.

Esta última la ganó María Patiño que, al no esperárselo, salió de plató casi llorando e indignada con sus compañeros.

Tanto Jorge Javier Vázquez como los Kikos intentaron animarla asegurando que se habría tratado de un resultado por "mayoría simple".

Y es que, aunque entendemos que debe ser duro saber que tus compañeros piensan eso de ti, Patiño se ha convertido en la estrella de estos últimos días.

LA ESTRELLADA: Netflix cancela 'The Get Down'

'The Get Down' no tendrá más temporadas. Así lo ha decidido la propia Netflix al no lograr los resultados buscados con la primera tanda de capítulos.

La serie que aborda la historia del rap y el hip hop a finales de los 70, se convirtió en la más cara del mundo y no le ha sido rentable a la plataforma.

Aunque el presupuesto inicial de la ficción creada por Baz Luhrmann era de 11 millones de dólares por episodio, finalmente acabó costándoles más de 16 millones por diversos contratiempos en el rodaje y en la producción.

Las audiencias fueron satisfactorias en la primera parte, pero el estreno de la segunda fue mucho más discreto y por ello, el gigante del streaming ha tomado la drástica decisión.

Su cancelación era un secreto a voces que se ha hecho público esta semana y por ella, convertimos a 'The Get Down' en nuestra estrellada.