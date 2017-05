El sábado en que J Balvin, Shakira o Clean Bandit pueden ser número 1

Ha sido una semana dura para los amantes de la música (y para todas las personas que aman la paz), pero este sábado Del 40 al 1 Coca-Cola está de vuelta para celebrar la grandeza del pop, con el que nadie nunca podrá.

Sabemos que estás deseando saber cosas de este próxima edición del show de Tony Aguilar, así que vamos a adelantar algunas.

Favoritos: Kaleo, actuales número 1 con Way down we go, pueden repetir en lo alto (méritos no les faltan), pero tendrán que aguantar el tipo ante Despacito remix (#2), que ya lideró la lista pero que de aquí a verano no va a dejar de sonar (aunque Justin Bieber no se sepa la letra).

En el #3 está Shakira, que justo este viernes publica su nuevo disco, El dorado, destinado a ser uno de los lanzamientos más rutilantes de este 2017.

O quizá sea la semana de J Balvin, después de sus arrolladores conciertos en España hace escasos días. ¿Dará eso alas a sus fans para auparlo a la cima con Hey ma, su tema con Pitbull y Camila Cabello?

Desde el #5, Clean Bandit y Zara Larsson también están en disposición de echarle el guante al primer puesto con ese temazo llamado Symphony.

Candidatos: tres eran tres esta semana; se trata de lo último de Carlos Marco, Taburete y ese all star de amigos de Alejandro Sanz que interpretan la nueva versión de Y ¿si fuera ella?

Veremos si los apoyos que están recibiendo con #MiVoto40 son suficientes para abrirles la puerta de la lista.

Premios: por votar en antena, cuatro entradas para el Parque Warner de Madrid —todo un planazo ahora que estamos con buen tiempo— y un pack con las cuatro primeras películas de Piratas del Caribe con motivo del estreno de la quinta, Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. ¡Lujazo!

Esto es solo parte de lo que podemos contar, ya sabes que las cuatro horas de programa son imprevisibles. ¡Conéctate!