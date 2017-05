Las rastas de Demi Lovato, ¿de verdad dan para tanta crítica?

Demi Lovato confesó en la revista Billboard que pese a seguir de gira con Nick Jonas ya está trabajando en el sucesor de Confident que saldrá este 2017.

Pero, además, encuentra tiempo para seguir colaborando con otros artistas, como el dúo electrónico Cheat Codes con el que ha grabado No promises.

Todo bien salvo por el peinado que eligió para ese vídeo que ha sido blanco de un montón de críticas.

Parece que lleva rastas, un peinado que se asocia con la religión rastafari que se originó en Jamaica en los años 30. Aunque, en realidad, ha estado presente en muchas culturas ancestrales.

El caso es que por un lado pedimos libertad pero, por otro, potenciamos los guetos y las identidades como algo que no se puede compartir.

Por eso, Demi ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas que la acusaban de apropiación cultural por este guiño estilístico del vídeo.

¿De verdad unas rastas dan para tanto? ¿No tiene libertad para elegir cómo peinarse?

Ella no se ha quedado callada y ha aclarado, vía twitter, que lo suyo “no eran rastas sino rizos”. Y pedía un poco de relax, porque, la verdad, no es para tanto. "De todas formas, eran muy molonas", añadía.

El caso es criticar y no es la primera vez que ocurre. A Katy Perry le sucedió algo parecido cuando publicó el vídeo de This is how we do y Marc Jacobs recibió las mismas críticas cuando puso rastas a las modelos en uno de sus desfiles.

Veremos qué dicen de la colección cápsula de ropa deportiva que ha creado para Fabletics, la marca que fundó la actriz Kate Hudson.

Un buen día se encontraron en el gimnasio de un hotel y viendo lo mucho que tenían en común decidieron apostar por esta colaboración que nada tiene que ver con la música pero que nos está mostrando a una Demi muy sexy.