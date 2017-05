El Dorado: la gran novedad musical de la semana

Mayo termina con uno de los estrenos más esperados. Shakira publica El dorado, su undécimo disco.

Me enamoré, Chantaje y La Bicicleta nos han hecho bailar en los últimos meses. Ahora se incluyen en este disco, que mezcla caderazos con baladas que nos trasladan a los inicios de la colombiana.

Pero hay más. Clásicos del rock, rancheras y pop se cuelan también entre las novedades de la semana. Esto es lo que podrás encontrar a partir de mañana en las tiendas de discos:

The Charlatans – Different days

Decimotercer álbum de los de Manchester, en el que colaboran otros dos mitos que ha dado la ciudad: Johnny Marr (The Smiths) y Stephen Morris (New Order). Plastic Machinery es el primer single:

New Order – NOMC15

Y hablando de Stephen Morris… New Order también publica disco esta semana. OMC15 es un directo grabado durante un concierto en la Brixton Academy hace dos años. Interpretan viejos éxitos, como el Love Will Tear Us Apart de Joy Division.

Lila Downs – Salón, lágrimas y deseo

“Soy mi propia dueña. Tú querías borrar mi nombre, pero aquí estoy: mi luz brilla cada vez más fuerte”. El segundo disco de la mexicana continúa con su lucha por el empoderamiento de la mujer. Palabras de mujer es uno de los adelantos:

Dolo – Copilotos

Primer disco en solitario de Dolo Beltrán más allá de Pastora. Pop electrónico que tira de guitarra con canciones compuestas por ella, como su primer single: Ahora.

Andrés Suárez – Desde una ventana

Compuesto durante un retiro en Formentera, Andrés Suárez lo presenta como una vuelta a sus orígenes “no tanto en la forma sino en el fondo: es un disco muy personal”. El corazón me arde es el primer avance:

Kraftwerk – 3D The Catalogue

Una colección de sus presentaciones en directo en algunos de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo. Suenan clásicos como este The Model: