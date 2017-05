VÍDEO: Justin Bieber no se sabe la letra de ‘Despacito’

"Des-pa-cito", entona Justin Bieber al principio de este vídeo de una actuación del ídolo canadiense. Lo que viene después ya es otro cantar.

Bieber demostró durante un show que no se sabe la letra de Despacito, pero eso no fue problema para él, que ideó varias estrategias para salir al paso. La primera: inventar parte de la canción con estrofas como "No me la sé, así que digo "Poquito" / No me la sé, así que digo "Dorito" y creemos entender también "Mojito" en una de las rimas.



No me la sé, así que digo "Dorito" 😂😂😂

Y cuando se cansó de inventar, trató de ceder (sin éxito) el testigo al público acercando su micrófono. Después, sustituyó la letra por unos balbuceos del tipo PAPAPAPAPAPA, blah blah blah (o algo así) mientras la canción original continuaba escuchándose de fondo.