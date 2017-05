Adexe & Nau, los niños canarios que tienen más visitas que Alejandro Sanz o Pablo Alborán

Si salimos a la calle para preguntar quiénes son los artistas más populares de nuestro país, seguramente muchos coincidirían en nombres como Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

Seguramente nadie diría Adexe & Nau, un par de hermanos canarios de los que pocos han oído hablar pese a que sus vídeos en youtube tienen muchas más visitas que muchos cantantes españoles, incluidos los que acabamos de mencionar.

La versión que hicieron de Andas en mi cabeza de Chino & Nacho con Daddy Yankee ha superado los 320 millones de visitas. Todo un logro que choca con el hecho de que pocos sepan decir quiénes son.

Otra cosa es en América donde se han convertido en una auténtica revolución. Acaban de publicar su primer disco y ya lo ha presentado en Estados Unidos donde revistas como Billboard se han interesado por ellos.

¿Quiéres conocer su historia? Ellos mismos nos la han contado en una charla telefónica que nos ha dejado claro que pese a sólo tener 14 y 11 años tienen la cabeza muy bien amueblada.

#Todo empezó en una fiesta

Un 29 de mayo, un músico canario llamado Iván Troyano celebraba su cumpleaños junto a sus amigos y sus familias.

Poco podía imaginarse en ese momento que Adexe, uno de los críos que andaba por allí iba a dar un vuelco a su vida.

“Yo no quería ir a ese cumpleaños”, reconoce el chico. Pero fue y en un momento dado se subió a una mesa y se puso a cantar con tal acierto que Troyano se quedó flipando y con la idea de hacer algo con él.

“Yo veía que podía pasar algo importante y tan importante fue que ese primer tema tuvo más de 300.000 visitas en youtube en poco tiempo, algo que muchos artistas españoles no tienen”, nos cuenta Troyano.

Se refiere a Soy el único, un tema que grabó con el hijo de su amigo y con Santos Real, un rapero también canario que también cumplía años el mismo día.

Menudo regalazo, porque aquello fue el principio de una historia que muchos querrían protagonizar.

#Luego llegó Nau

Aquel pequeño tenía un hermano tres años mayor que él que también sentía atracción por la música pero que, a la vez, poseía un carácter más introvertido.

Le daba vergüenza lanzarse. “Así estuve un tiempo hasta que un día perdí la vergüenza y les dije a mis padres que quería cantar una canción porque no quería quedarme con las ganas”, recuerda Nau, “quería quitarme esa espinita”.

Fue su madre la que llamó a Troyano para decirle que les pusiera a los dos juntos a cantar.

“Yo al principio no quería que Adexe colaborase con nadie porque yo lo tenía visualizado como un artista que tenía que proyectarse en cosas grandes, en cosas muy top pero cuando su madre me dijo de colaborar con Nau dije ‘adelante’ pero si hubiera sido otro, hubiera dicho que no”, confiesa Troyano.

#Momento cover

Empezaron a grabar versiones. La primera fue Si tú no estás de Nicky Jam y De La Ghetto.

“Cuando rodamos el vídeo y les vi juntos por primera vez moviéndose con ese flow y ese rollo dije ‘no puede ser’. Me decía a mí mismo ‘esto tiene mucho futuro’”, cuenta Troyano que se convirtió en el productor de los chicos.

Con esas versiones se dieron cuenta de que sus seguidores iban creciendo a un ritmo vertiginoso.

“Empezaba a buscar a los artistas más top y a enterarme de cuándo iban a sacar un single porque iban a tener mucha promoción y si salía el día 10 yo lanzaba el cover de los niños el día 12 para aprovechar esa promoción”, desvela como parte de su estrategia.

Siguieron ese camino y su versión de Por fin te encontré de Cali y el Dandee con Juan Magan y Sebastián Yatra llegó, en nada de tiempo, a las 50 millones de visitas. “Eso fue como un primer paso importante”, asegura, “habíamos tenido bastantes visitas pero con este tema nos dimos cuenta de que esto era una auténtica burrada”.

#Llegaron las dudas y les cuestionaron

Las visitas millonarias de sus vídeos sin una explicación muy clara hicieron que muchos pensaran que había algo raro y que, posiblemente, estaban comprando seguidores.

No había una campaña detrás, en España prácticamente nadie les conocía y sus vídeos tenían millones de reproducciones, no había mucha explicación a lo que estaba sucediendo.

Hasta sus amigos tenían dudas. Un peluquero de Barbería El Garaje a la que van muchos artistas canarios a cortarse el pelo se lo comentó un día.

“Me dijo que allí se hablaba de que estábamos comprando visitas en youtube y yo le dije que estaba muy contento de que a los niños les fuera tan bien porque ellos son unos currantes y tienen talento”, relata, “también podríamos añadir el factor suerte pero ha sido algo natural, han gustado por cómo son. Él me dijo, ‘yo lo sé pero aquí hay mucha envidia’”.

Su conciencia está tranquila, “nosotros no nos hemos gastado un euro en promoción. Yo he promocionado temas míos, de Iván Troyano, en Facebook, pero en los niños no me he gastado nada”.

#Apuesta por el reggaeton

Iván se confiesa un artista pop, “soy seguidor de Backstreet Boys, Michael Jackson, Boyz II Men… tengo una cultura muy pop y quería enfocar a Adexe hacia el R&B”, señala.

Pero sus planes dieron un giro. Adexe tiraba más por los ritmos latinos que había escuchado en casa y a Nau le iba lo urbano, el hip hop.

“Me encanta todo tipo de música pero sobre todo me gusta el estilo urbano, tipo rap, hip hop, R&B”, apunta Nau, “por las letras y la forma de expresar el sentimiento de manera que te llega tanto y que no se consigue con otros géneros”.

“También me gusta lo latino porque te incita a moverte y yo soy una persona muy activa y eso sacia un poco mi sed de estar en movimiento”, añade el mayor de los hermanos.

Finalmente el adulto de este proyecto cayó rendido ante los ritmos del momento que han popularizado artistas como J Balvin, Maluma o Nicky Jam.

“Sin gustarme tanto el reggaeton en aquel entonces, acabé amándolo. El reggaeton ha dado un vuelco musical muy importante, el de ahora no es como el de hace 15 años que hablaba más de mujeres y era más oscuro”.

A priori no es un género que se identifique con niños. Su alto contenido sexual y, en algunos casos, machista no parece el mejor ejemplo para los más pequeños y ellos son conscientes e intentar cuidar lo que dicen.

“Hemos cuidado mucho las letras, incluso alguna la hemos cambiado en las versiones que hemos hecho para que no se viera agresivo de cara al público”, reconoce Troyano, “el reggaeton actual es reggaeton pop y es muy romántico, muy de amor. A veces tira más hacia lo sexual pero es muy raro”.

#Contrato con una multinacional

El siguiente paso era buscar mánager o discográfica que les respaldara pero que, a su vez, le dejara a Troyano seguir manteniendo el control creativo.

“Yo me reuní con Sony España y les dije que yo quería tener todo el control porque es lo que había acordado con los padres de los niños y me dijeron ‘Iván, tú no eres Michael Jackson’ y les dije, ‘bueno, no soy Michael Jackson pero soy muy buen compositor y te lo puedo demostrar”, cuenta Troyano.

Finalmente encontraron otro manager y este 2017 llegó el contrato con Sony Music Latin y es que su repercusión es mucho mayor al otro lado del charco.

“Si habíamos logrado tantas cosas sin nadie al lado de repente soltar las riendas para que pasara algo negativo, no queríamos. Si nos estrellábamos, que fuera cosa nuestra”, añade.

#Primer disco y gira americana

Con su primer disco en la calle, Tú y yo, ya han estado por América de gira promocional. Han visitado Miami, Nueva York, Orlando y Puerto Rico.

“Los han atendido con los brazos abiertos en la sede de Facebook, de Spotify, en programas muy top. Es un primer paso y ahora tenemos que viajar a Latinoamérica porque hay mucho tiempo de promoción”, reconoce.

“Viajar a Estados Unidos, para mí, ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida porque era la primera vez que salía de España que era algo que quería desde hace tiempo”, admite Nau.

Detrás de nosotros #manhattan 😍❤️#ayn #aroundtheworld #adexeynau #SóloAmigos Una publicación compartida de Adexe & Nau (@adexeynau) el 12 de May de 2017 a la(s) 4:19 PDT

“Cuando fuimos a Orlando, en el parque de Universal, estuvimos en la parte de Harry Potter y estaba muy emocionado por dentro porque me acordaba de la peli que había visto hace poco. Era en plan ‘¿no estaré yo realmente en la película?’”, cuenta el mayor de los chicos.

“Lo más divertido es cuando tienes el tiempo libre y puedes ir a parques temáticos”, añade el pequeño.

Dentro de su inocencia tiene claro que esto no es fácil y que aunque es muy bonito, también hay que lidiar con las críticas, que haberlas, haylas.

“Las críticas nos las hacemos caso porque hay un comentario malo entre cien buenos”, admite Adexe, “lo de AuronPlay, está ahí…”.

#Sin renunciar a la infancia

Tienen asumido que sus vidas van a cambiar ahora que tienen un disco en la calle pero no quieren que eso acabe con la infancia de los niños.

“Lo más importante es que ellos no dejarán de hacer sus cosas”, asegura Troyano, “en la siguiente promo es el cumple de Adexe y ese día vamos a volver a España sólo para que celebre su cumple con sus amigos”.

Pese a su corta edad tienen las cosas muy claras y los estudios son prioritarios. Nau quiere estudiar antropología y Adexe algo relacionado con la medicina.

“Si algún día todo esto falla hay que seguir con tu vida normal y hay que tener una cultura básica, queremos tener una carrera”, asegura Nau.

De momento la música y sus estudios llenan su vida. De momento las chicas no tienen espacio en su vida.

“Hay gente que se me acerca pero yo lo que les digo es que quiero ser sólo amigos (como su canción) porque ahora estoy centrado tanto en la música como en los estudios y las distracciones no están permitidas”, confiesa Nau.