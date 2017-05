No, no son plumas... ¡SON CEJAS! Es la última moda de “belleza” en las redes sociales: peinarse la ceja en forma de pluma de ave. Pero esta no es la única tendencia en cejas.

Recrear una alambrada de cárcel también se lleva, la cuestión es echarle un poco de imaginación… Y paciencia. ¿Estás flipando no? Nosotros también…

¿Te atreves a hacerlo? Si es así, publícalo a las redes y ya verás cómo triunfas.