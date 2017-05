Paula Echevarría, indignada: “No soy un chocho”

Paula Echevarría ha vuelto a reaparecer por segunda vez tras su ruptura con David Bustamante en un acto publicitario.

La actriz ha regresado con fuerza y más segura que nunca de su trabajo. Además de reconocer por primera vez su ruptura, la Instagramer ha arremetido contra aquellos que la tachan de oportunista y de haber estado a la sombra de su ex pareja.

Yo me he ganado mi popularidad trabajando, no siendo un chocho

Paula Echevarría se ha mostrado sonriente en todo momento. Si hace algo más de un mes pudimos ver a la actriz triste y cabizbaja, en esta ocasión se ha mostrado mucho más segura de sí misma. Respecto a su separación no ha querido dar demasiados detalles.

Mientras David y yo no hablemos no diré nada (...) Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis