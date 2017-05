La modelo que ni siquiera se reconoció en una foto retocada

Aunque parezca mentira, estas fotografías de una modelo son la misma imagen (aunque ni su misma protagonista logró reconocerse en ella).

Entre medias hay un tremendo trabajo de retoque fotográfico que ha dado lugar a esta curiosa historia que ha destapado la modelo Iskra Lawrence a través de su perfil oficial en Instagram.

Viendo el alucinante proceso que hay entre la imagen original y la imagen final nos preguntamos: ¿no hubiera sido mejor haber contratado a otra modelo viendo que le han retocado todo?

¿Esa piel como el culito de un bebé? ¿El volumen del pelo? ¿La cintura, las piernas y los brazos? No tengo bolsas en los ojos; bueno, en realidad, no tengo nada que recuerde a mi verdadero aspecto. Y lo peor de todo es que yo quería ser así" explica la modelo.

La joven explica que durante los años que 'sufrió' estos retoques pensó que el éxito le traería la fama pero en su lugar empezó a tener muchas inseguridades por su físico: "Nunca os comparéis con las fotos que veáis, porque muchas no son reales. La perfección no existe, así que intentar conseguirla no es un objetivo realista y retocar las imágenes no os hará felices".

Años después parece que Iskra Lawrence se ha aceptado tal cual es y sigue trabajando como modelo además de ser una fuente de inspiración para casi 4 millones de personas en IG.