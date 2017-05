Ultra Street Fighter 2: reciclaje industrial necesario

La chorrada más grande y con menos sentido de cuantas hemos visto jamás, os diría. Un modo de juego para hacer el mono con los Joy-Con para ir limpiando un escenario de enemigos genéricos a basa de Hadokens en primera persona. Un modo de juego que algunos ni probarán y el resto ignorará tras una prueba.

Conclusión: ¿Me compro Ultra Street Fighter 2?

Después de leer esto, te preguntarás si yo me compraría este cartucho. Pues me lo he comprado. Me lo he comprado porque es Street Fighter y porque la portada la han dibujado para la ocasión y como soy de gatillo flojo lo tenía reservado tiempo ya.