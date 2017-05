Lo pasamos muy bien con Far Cry Primal, pero había ganas de volver a algo más contemporáneo y poco o nada sabíamos de Far Cry 5.



Hemos visto la portada y hoy Ubisoft ha dejado caer 3 videos de presentación que parece que quieren decirnos algo.

Far Cry 5 es ‘desde ya’ el juego más esperado.

Por lo visto, en Far Cry 5 la cosa irá de defender lo que es nuestro. Atrás quedó aquello de adentrarse en terreno desconocido y caer en mitad de una guerra civil entre milicia y resistencia.

Far Cry 5 presenta a Mary May, Nick Rye y al pastor Jerome Jeffries. Todos ellos han perdido mucho, y se aferran a lo único que les queda: su tierra y su familia. Presumiblemente, serán los que compartan la historia con el ayudante del sheriff, el personaje que encarnaremos y cuyo cometido será arrestar a Joseph, el líder de una secta religiosa que tiene totalmente sitiadas las tierras de Hope County.



El tono dramático de los trailers de presentación de Far Cry 5 me ha cautivado. Los videos son exquisitos y la música es simplemente perfecta.

Por si fuera poco, ha caido también el trailer de presentación del juego. Aviones, animales, vehículos, muchas armas... Parece que Far Cry 5 estará a la altura de las expectativas.

Ahora tengo que estar mordiendo uñas hasta febrero del 2018. Esto es fantástico y terrible al mismo tiempo.