El emocionante homenaje a Manchester a ritmo de ‘Oasis’

Este es el emotivo episodio que ha tenido lugar en el homenaje que los ciudadanos de Manchester han hecho tras el atentado vivido en el concierto de Ariana Grande.

Después del minuto de silencio guardado en la plaza Santa Ana, los asistentes entonaron el famoso tema de Oasis Don’t look back in anger, una canción con un potente mensaje pacifista que vuelve a demostrar que a la música no hay quien la pare.

Mientras la ciudad trata de recuperarse poco a poco del horrible atentado que han sufrido, los habitantes han dejado muy claro que no quieren responder a la violencia con más violencia.