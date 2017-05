Britney Spears quiere tener su propio musical

¿Qué tienen en común Los Beatles, Abba o Mecano, además de ser exitosos grupos de pop? A primera vista nada, pero los tres grupos han tenido sus propios musicales en teatros: Across The Universe, Mamma Mia y Hoy no me puedo levantar han vendido entradas como churros.

Ahora Britney Spears se quiere sumar a los artistas que han contado con su propio musical. Canciones como Toxic, Womanizer o Baby One More Time serían la principal atracción de este musical.

Al parecer, la cantante está deseando llevar a cabo el proyecto cuando acabe su residencia en el Planet Hollywood Resort de Las Vegas, donde lleva actuando desde 2013.

Según la revista Forbes la princesa del pop lleva negociando para llevar sus canciones a Broadway de la mano del director de teatro Jerry Mitchell. Vamos, que parece que el proyecto va en serio.

Aunque la vida de Britney da para una buena historia, aquellos que quieran ver un biopic en los escenarios de los teatros no encontrarán lo que buscan. El guion de la obra sería una historia ficticia.

Si el proyecto siguiera adelante, ¿se animaría Britney a protagonizar el musical? ¡A nosotros nos encantaría!