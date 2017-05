Dirty Dancing: Los principales memes de su fallido estreno

La sabiduría popular suele decir (y tener muy claro) que cuando una cosa funciona y está bien hecha lo mejor es no tocarlo pero el entretenimiento estadounidense parece empeñado en la moda de los remakes y el último en sumarse a la lista ha sido Dirty Dancing.

Con motivo del 30º aniversario del estreno de la película original (Dirty Dancing, 1987), la cadena ABC preparó una tv-movie que se estrenó este fin de semana y que ha desatado el cachondeo en las redes sociales.

Y todo porque parece que la nueva Dirty Dancing protagonizado por Abigail Breslin y Colt Prattes (en los papeles de Jennifer Grey y Patrick Swayze) no ha gustado a nadie.