Así ha sido la boda secreta de Miranda Kerr

¡Sorpresa! Miranda Kerr se ha casado y ya es la segunda vez. Tras divorciarse de Orlando Bloom conoció en una fiesta de Louis Vuitton a Evan Spiegel, uno de los fundadores de Snapchat con una fortuna valorada en unos 2000 millones de euros.

Comenzaron una relación y la cosa fue viento en popa. Tanto que dos años después se comprometieron como anunciaron con un anillo de esos que quitan el hipo.

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 20 de Jul de 2016 a la(s) 8:39 PDT

Ahora, casi un año después ya son marido y mujer, y así, sin anuncio previo y tras una boda que nada tiene que ver con el multitudinario enlace de Risto Mejide y Laura Escanes.

Lo de Miranda y Evan ha sido mucho más discreto. Como anuncia la revista People, ha sido un ceremonia íntima “pero lujosa y con clase”, según una fuente de la revista.

Se han casado en la casa que comparten en Los Ángeles ante unos 40 invitados. “Miranda estuvo muy involucrada en la organización. Tiene muy buen gusto y sabía exactamente lo que quería”, señala la misma fuente.

Entre lo que quería había un pianista y un cuarteto de cuerdas que interpretaron el tema de Disney When you wish upon a star.

Acudieron los padres de la novia, su hermano con su pareja y sus abuelos que viajaron desde Australia hasta Bretwood para asistir a la boda que se celebró en el patio interior de la casa bajo una carpa gigante decorada con bancos blancos y rosas rosas, como desveló The Mirror.

Los invitados llegaron en limusinas negras y furgonetas con cristales tintados que fueron recogidos en puntos secretos como ha desvelado TMZ.

Tampoco faltó su hijo Flynn que tuvo su propio papel en la ceremonia en la que no estuvo su padre y ex de Miranda.

“Ella es muy dulce. Está encantada de casarse con Evan”, confesaba la fuente. Y claro muchos nos preguntamos, ¿y quién no?