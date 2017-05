Esta semana pasada tuve la oportunidad de charlar con uno de los Djs y Productores que año tras año sigue encabezando los carteles de los festivales más ambiciosos, Hardwell.

El dos veces número 1 del mundo, atendía nuestra llamada desde EEUU y respondía gentilmente a todas nuestras preguntas. Tal y como nos adelanta el holandés, van a ser muchas las colaboraciones con grandes artistas que irán llegando, pero de momento queremos saborear al máximo su nuevo single con la estrella internacional del Pop Austin Mahone.

Hardwell nos presenta en WDM su nuevo Temazo con Austin Mahone "Creatures Of The Night".

Creatutes Of The Night nos adentra en un sonido nuevo para Hardwell, y es que tal y como nos confiesa, le encanta probar cosas nuevas en el estudio para no aburrirse. En este caso, nos demuestra su gran versatilidad, adaptandose perfectamente al sonido más rompedor y de moda, el Future Bass.

Escucha la entrevista en el Radioshow y descubre además dónde podrás verlo este verano en Ibiza, o echa un vistazo a la transcripción.

Luis López: Hardwell Bienvenido a WDM, cómo estás?

Hardwell: Todo está muy bien, gracias por invitarme

L: Felicidades por tu último tema Creatures of The Night con Austin Mahone, fue nuestro Power Play la semana pasada, qué tal está funcionando? Estás emocionado?

H: Esta funcionando realmente bien, estoy muy contento de que guste a los fans, porque es un poco diferente a lo que suelo hacer , pero a todos los fans realmente les encanta, la respuesta ha sido increíble, está ya sonando en muchas radios por todo el mundo, así que estoy muy contento con todo el apoyo

L: Cómo fue trabajar con esta super estrella del Pop Austin Mahone?

H: Realmente hice la canción con el compositor y cantante original del tema, pero no con Austin, yo estaba buscando un cantante con una voz guay, suave y cool, es cuando me encontré con Austin, y a el le encantó la canción, eso fue como conectamos y ya hicimos la canción.

L: Veo que estás muy actualizado con las nuevas tendencias en música, como el Future Bass, realmente disfrutas tanto haciendo este estilo como con el tuyo habitual?

H: Como productor siempre me gusta probar estilos diferentes, ya sabes…, me aburre estar en el estudio trabajar siempre con lo misma música una y otra vez, asi que me gusta hacer cosas nuevas de vez en cuando, este track con Austin Mahone ha sido un poco diferente, pero a todo el mundo le encanta, ha sido increíble experimentar con Future Bass y algo de música Pop, realmente ha funcionado muy bien.

L: Escuche tu set en el Ultra de Miami, me encantó, porque tu realmente sabes mover a la multitud, con temas clásicos de House Of Pain, Dr Drey, pero nunca me imaginé que sonaría La Gasolina, en qué estabas pensando cuando lo lanzaste?

H: Estaba pensando…bueno, cuando yo empecé, comencé siendo un dj de Hip Hop y yo pinchaba mucho La Gasolina, como estábamos en Miami, sabes que ahí hay muchos latinos, así que dije, porqué no?? Voy a meter un temazo para los latinos, un clásico como La Gasolina, solamente sonaron 30 segundos , pero era un clásico y era un gran tema, estaba claro que no podía fallar…lo tenía planeado

L: Fue un momento muy divertido…, cuánto tiempo dedicas a preparar un set como el de Ultra en Miami?

H: Dos meses antes empiezo a pensar lo que voy a pinchar, incluso con el sello discografico, con Revealed, mi propio sello, firmamos algunas canciones para luego ponerlas en el Ultra, asi que si, dos meses antes empiezo a preparar el tracklist y todo lo que tiene que ver con mi set.

Me cuesta mucho tiempo preparar el show, cuando lo termino tengo que entregárselo a mi equipo, para que preparen los visuales y programen todas las luces, por eso que cuesta tanto tiempo preparar un show como ese

L: Se que vas a Ibiza este verano, hay muchos oyentes que les gustaría saber dónde te pueden escuchar…

H: Tengo 2 actuaciones en Ushuaia, otras 2 en el nuevo High ibiza, el antiguo Space y otras 2 actuaciones en Amnesia, en Cream, tengo 6 fechas en la isla . En mi Facebook y en mi web, podéis ver las fechas que estoy en Ibiza

L: Despues de esta increíble colaboración con Austin Mahone y Creatures Of the Night…estás preparando alguna otra gran colaboración???

H: Hay muchas grandes colaboraciones pero no te puedo contar nada todavía, pero estoy trabajando en mucha música nueva en este momento

L: Gracias por estar con nosotros…te veo en Ibiza

H: Te veo seguro en Ibiza, gracias