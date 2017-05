Las chicas de ‘High School Musical’ calientan las redes con mucho twerking

Por mucho tiempo que pase será difícil olvidar a los chicos de High School Musical.

Los Wild Cats nos descubrieron a una generación de actores y cantantes que han sabido aprovechar la popularidad que les dio la saga para construir carreras sólidas. Sí es verdad que unas con más éxito que otras.

Pero verles reunidos siempre produce nostalgia y muchos son los que siguen interesados en seguir sus pasos para comprobar las posibilidades que hay de una vuelta.

Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens han demostrado en varias ocasiones que mantienen una buenísima relación y, por si alguien todavía lo duda, no hay más que ver el día de piscina que han compartido.

6 bottles of whispering angel in...😳😝 Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 28 de May de 2017 a la(s) 11:12 PDT

Junto a otras amigas, y Stella, la hermana pequeña de Vanessa, han decidido darle al play a la música y demostrar sus dotes para el twerking.

Did someone say girls pool day? Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 27 de May de 2017 a la(s) 4:20 PDT

Una formar de bailar que no había llegado al East High porque por aquel entonces no era tendencia pero que ha acabado con la imagen inocente de Gabriella Montez.

Ahora, han querido demostrar lo bien (o no tan bien) que se les da moverse como Rihanna y Nicki Minaj y, sobre todo, demostrar el buen rollito que hay entre ellas.

Livin with my ladies. @vanessahudgens @stellahudgens @laurajaynenew @ggmagree Una publicación compartida de Ashley Tisdale (@ashleytisdale) el 27 de May de 2017 a la(s) 3:24 PDT

Reencuentro de ‘hermanos’

Ashley Tisdale parece que está disfrutando de un revival de popularidad gracias a su canal de youtube en el que está sacando partido a los reencuentros con sus antiguos compañeros.

El vídeo en el que canta con Vanessa Hudgens es Ex’s and Oh’s es el que más visitas ha acumulado superando los 20 millones.

Pero no ha sido el único reencuentro. En los últimos días ha publicado una entrevista con su hermano en la saga, Luca Grabeel.

Y han decidido hacer confidencias y, por ejemplo, confesar que sus inicios no fueron muy buenos. “Recuerdo que no éramos buenos amigos, podemos ser honestos después de diez años. Nos odiábamos. No estoy bromeando”, empezó diciendo ella.

El transcurso de su charla dejó claro que la cosa cambio y que los hermanos Evans acabaron teniendo una magnífica relación. Así que, como colofón, terminaron cantando What I’ve been looking for.