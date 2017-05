Shakira no va a volver nunca a La Voz

La promoción del nuevo álbum de estudio de Shakira, El Dorado, está dejando una buena estela de titulares sobre su carrera musical, sus labores promocionales y su vida familiar.

Si ya nos sorprendió descubrir la razón por la que no quiso volver a El Hormiguero y que la maternidad se le ha hecho en algún momento cuesta arriba, ahora nos ha dejado a cuadros saber que no va a volver nunca a La Voz.

El talent show (The Voice o La Voz, como queráis llamarlo) tuvo la suerte de contar con Shakira como una de sus coaches pero en 2014 la colombiana decidió despedirse.

Y lo que en principio parecía que iba a ser una despedida temporal, como hacen otros coaches en el momento de publicar disco o embarcarse en una gira), se ha convertido en una despedida definitiva.

En una entrevista con ET, Shakira ha confirmado que no volverá a sentarse en el sillón rojo: "Fue una gran experiencia y por supuesto echo de menos a todos. Hay mucha diversión pero no volvería porque es muy duro estar alejado de mi familia".

La colombiana se está centrando en sus hijos Milan y Sasha: "Yo solía ser el centro de mi universo pero ahora soy sólo un satélite de mis niños. Son el centro de mi universo y mi mayor prioridad en la vida es asegurarme de que se sientan queridos y se conviertan en buenas personas y buenos seres humanos".