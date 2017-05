7 mensajes de Emilia Clarke a su yo de 18 años (que sirven para todos los jóvenes)

¿Alguna vez te has planteado que le dirías a tu yo de 18 años? El paso del tiempo te permite ver las cosas desde otro punto de vista y nadie mejor que tú mismo para darte consejos.

Es lo que ha hecho Emilia Clarke para Teen Vogue. La actriz que está pendiente del estreno de la séptima temporada de Juego de tronos, se ha dirigido a la chica que era hace 11 años para darle 7 importantes y relevantes consejos que ella ya no puede seguir pero muchos otros jóvenes sí.

#1. HAY QUE LUCHAR. Clarke le dice a esta joven que era ella que su camino no va a ser como el del resto de sus amigos y que va a tener que luchar mucho. Y que al final, recorrer ese camino le va a llenar de felicidad.

#2. LOS SUEÑOS SON POSIBLES. Nos lo dicen mucho pero ella puede dar fe porque le ha sucedido. Por eso no duda en decirse a sí misma que no se preocupe por no entrar a la escuela de interpretación con 18 años porque lo hará más adelante.

#3. PRESIÓN SOCIAL. Cuando uno llega a la mayoría de la edad una de las cosas que más le preocupa es encajar y tener una vida social activa. Ella lo tiene claro, “puedes salir de fiesta y divertirte pero no hace falta que hagas lo que todo el mundo hace. No hay nada de malo en la CocaCola light”.

#4. BODY POSITIVE. Ahora está muy en auge la aceptación de uno mismo tal y como es pero hace una década no era tan habitual. Por eso, Clarke le dice a su yo juvenil que “no estás tan gorda como crees. Hay mujeres con un aspecto y hay mujeres con otro”.

#5. EL DESAMOR NO TE PUEDE HUNDIR. Emilia Clarke le confiesa a su yo del pasado que va a sufrir varios desengaños amorosos pero que eso no puede hacerla dudar de sí misma y hacerla pensar que no merece la pena.

#6. DAR ABRAZOS. Sólo con el paso del tiempo y la pérdida de personas queridas nos damos cuenta de que nos han faltado muchos besos, abrazos y ‘te quieros’ que decir a los nuestros. Ella se recomienda a sí misma que de todos los abrazos posibles a los suyos.

#7. USAR PROTECTOR SOLAR. ‘Winter is coming’, bien lo sabe una khalesi que lanza un mensaje universal: Hay que usar protector solar. Así acaba su carta.