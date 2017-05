¿Estamos locos? Cristina Pedroche, ahora criticada por "incitar a la anorexia"

Cristina Pedroche se ha convertido en un blanco fácil. No importa lo que haga o deje de hacer, la presentadora titular de laSexta es objeto de críticas cada día.

Los vestidos que luce en Nochevieja o su espontaneidad en televisión suelen despertar la ira de sus detractores en ocasiones puntuales, pero cuando todo esto falla los más 'haters' echan mano del físico para tener artillería suficiente con la que atacar a la también colaboradora de Zapeando.

Especial revuelo ha generado una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde la Pedroche se mostraba en ropa deportiva. Esta foto ha servido de excusa a buen puñado de personas que no han dudado en acusar a Cristina de estar "demasiado delgada" e "incitar a la anorexia". No sería de extrañar que sean los mismos que un día se permitieron la licencia de insultarla por sus kilos de más.

Las críticas han llegado a tal punto que la propia Cristina Pedroche ha tenido que intervenir para cerrar el debate que se estaba desarrollando en su perfil de Instagram. "Los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías", empezaba la joven madrileña. "Defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama salud. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena (donde no me pienso cortar) por eso la importancia de compensar".

Y añade: "¡Ojo! Que si cojo un par de kilos me da igual. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros".

Bravo, Cristina.