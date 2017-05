Manel Navarro, invitado de honor en la gran final de ‘Tu cara no me suena todavía’

Antena 3 ultima todos los preparativos de cara a la gran final de Tu cara no me suena todavía. Tras once galas, el talent musical elegirá este viernes al mejor imitador entre los seis anónimos que se disputan el premio: Cristóbal Garrido, Germán Scasso, Keunam, Fran Valenzuela, Manu Rodríguez y Patricia Aguilar.

Serán los concursantes los encargados de poner el talento en esta fiesta, pero no los únicos. Después de representar a España en Eurovisión 2017, Manel Navarro ejercerá como invitado de honor en la gala final de la primera temporada de Tu cara no me suena todavía, tal y como ha podido conocer en exclusiva LOS40.com.

Para la ocasión, el cantante imitará a Ed Sheeran, una de las grandes estrellas del momento que arrasa actualmente con el tema Shape of you.

Así será la final de 'TCNMST'

Solo la audiencia tendrá el poder de hacer ganador a uno u otro a través de las votaciones telefónicas habituales. Por su parte, el jurado, compuesto por Àngel Llàcer, Miki Nadal, Chenoa y Mónica Naranjo, únicamente valorará las actuaciones de los seis finalistas en el último programa de Tu cara no me suena todavía.

¿Quién ganará la primera temporada de Tu cara no me suena todavía? Hagan sus apuestas…