El primer desnudo de Heidi Klum es brillante

Heidi Klum by Rankin es el libro que repasa la trayectoria de la modelo en el que por primera vez la alemana de 43 años se muestra completamente desnuda.

Y su irrupción en el mundo nudista se ha producido de una manera brillante como bien pueden atestiguar sus redes sociales donde acumula ya miles de interacciones.

Heidi Klum se ha tomado la expectación levantada de una manera tan natural como el propio nudismo al que parece estar acostumbrado: "Crecí en las playas nudistas junto a mis padres, así que soy nudista. No tengo ningún problema con la desnudez. Cuando voy a la playa si estoy en algún lugar donde no hay mucha gente me gusta hacer topless".

Su mensaje no puede ser más positivo: "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido".

¿No os parece brillante?