Twin Melody: así suenan las gemelas vascas que arrasan en YouTube. 

Las gemelas Paula y y Aitana Etxeberria son de Ordicia (Guipuzcoa), tienen 19 años y se han convertido en la última sensación de YouTube gracias a su proyecto musical Twin Melody.

¿Y qué ofrecen? Covers luminosas de los grandes hits del momento, que interpretan a dos voces entre sonrisas.Y que coleccionan cientos de miles de clics.

También, coreografías urbanas divertidamente sincronizadas (de hecho, el vídeo en el que bailan el tema Juju on dat beat es, por ahora, el más popular de todo su repertorio, con 27 millones de visualizaciones).

Las redes son su hábitat natural y donde nació el grupo en 2013, cuando subieron su primera grabacion (una versión de Kiss you de One Direction) y obtuvieron sus primeros seguidores o melodiers.

Desde entonces, las hermanas han ido puliendo su talento vocal a medida que iban regalando nuevas miradas a canciones como Hello de Adele (3,2 millones de visualizaciones), Reggaeton Lento de CNCO (3,7), Despacito de Luis Fonsi (2,5) o Shape of you de Ed Sheeran (2,1).

Además, han compuesto sus propios temas, de los que han dado a conocer un single, It was beautiful. Y se han convertido en modelos de marcas millennial.

Los pronósticos son buenos: su éxito les ha proporcionado un contrato discográfico con el sello Sony y en su Facebook aseguran que ya están prepando disco.

Conoce más de Twin Melody en el vídeo de arriba.

¿Te apuntas o no a la fiebre melodier?