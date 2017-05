Ariana Grande dará un concierto benéfico en Manchester junto a Coldplay, Miley o Justin Bieber

Ariana Grande ha vuelto a demostrar que a la música no hay quien la pare.

El próximo domingo 4 de junio Ariana vuelve a Manchester tras el trágico atentado para dar un concierto benéfico.

La artista estará acompañada de Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Take That, Usher y Pharrell Williams y los fondos recaudados están destinados a ayudar a las familias de las víctimas y a todos los afectados.

Ariana ha dado los detalles del show a través de sus redes sociales. Esta vez el concierto no será en el Manchester Arena si no que tendrá lugar en el recinto Emirates Old Trafford.

Recordamos que e el atentado murieron 22 personas y 60 resultaron heridas. Sin embargo, tal y como ha dicho en en un comunicado la cantante, "la música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices".