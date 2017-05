El último ‘fregado’ de David Bisbal

Hacía bastante tiempo (desde su desafortunado tuit sobre la revolución de Egipto y las pirámides) que David Bisbal no se veía inmerso en una polémica como la que le ha sucedido con los pescadores de su tierra.

La Organización de Productores Pesqueros de Almería ha pedido al solista que respete su oficio después de que manifestase en el Canal 24h de RTVE que la pesca de arrastre es un sistema que "no valoro y que no me gusta porque arrastran absolutamente todo y no son selectivos. Ya en Portugal han prohibido la pesca de arrastre y me alegro mucho porque hay otros medios convencionales".

A los pocos segundos de su afirmación el almeriense ya se había dado cuenta de que sus palabras iban a traer cola: "A lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas pero es lo que siento y así soy".

La Organizacion de Productores pesqueros de Almería, a través de su gerente Jose Mª Gallart, ha querido contestar... https://t.co/PHPvfzDAcE — ComoPeces.com (@ComoPeces) 29 de mayo de 2017

Como intuía, la polémica no ha tardado en llegar: "Un personaje público como él debería contrastar la información antes de expresarse así perjudicando a un amplio sector de la socioeconomía almeriense, como es el sector de la pesca de arrastre del puerto de Almería" expone la organización.

El músico almeriense acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio Hijos del mar y hace poco acompañó a varios de sus fans y de Lo+40 a hacer un bautismo de buceo en el que disfrutó con una de sus actividades favoritas.

Los pescadores almerienses aseguran que las gambas, las cigalas, el rape, el calamar y otras especies sólo pueden ser capturadas con arrastre: "¿Acaso el señor Bisbal, su familia o amigos, por ejemplo, no consumen estas especies cuando van a un restaurante? Suponemos que si una persona censura una actividad como la pesca de arrastre, se hace desde una ética en la que se tiene rechazo a consumir esas especies y por tanto sus hábitos alimenticios no los incluye... ¿entonces el Sr. Bisbal no consume marisco?".