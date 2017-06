SIA, la reina de las bandas sonoras

Algunas bandas sonoras son verdaderas obras de arte. Muchas trascienden las propias películas a las que acompañan y eso es síntoma de una cosa: son excelentes canciones.

My Heart will go on de Céline Dion para Titanic, Skyfall de Adele para James Bond, Paper Planes de M.I.A. para Slumdog Millionaire o Lust for life de Iggy Pop para Trainspotting son ya verdaderos himnos, pero una compositora que se está saliendo últimamente con las bandas sonoras y es SIA.

La artista australiana ha participado en la música para films como Los Juegos del Hambre, Lion o El Gran Gatsby y suma y sigue. Su última creación es To Be Human junto a Labrinth para la película Wonder Woman.