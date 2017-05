Multado con más de 3.000 euros por dar un ‘Me gusta’ en Facebook

¡Un suizo ha sido condenado a 3.672 euros de multa por dar un 'me gusta' en Facebook!

Dio a 'me gusta' a un artículo que difamaba a una tercera persona. Y un tribunal de Zurich dictaminó que era tan culpable como el que había escrito el artículo.

¡Ahora parece que decir 'Me gusta' a lo loco ya es un deporte de riesgo! Igual que en una discoteca.

Tengo dudas con esto. Si alguien crea un evento 'voy a robar una casa' y yo pongo 'Me interesa', ¿es delito? ¡No he dicho que vaya a ir...!

Pues ya están debatiendo si se debe condenar a alguien por retuitear. A mí todo esto me da un poco miedito pero reconozco que los que retuitean cosas como 'Buenos días in the morning' tienen delito.