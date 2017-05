The Weeknd se compra una mansión al lado de Selena Gómez

The Weeknd ha decidido que ha llagado la hora de irse a vivir más cerca de Selena Gómez y se ha comprado una casa en Hidden Hills, un lujoso barrio de Los Ángeles. La vivienda le ha costado 17.8 millones de euros, pero es que vivir cerca de tu novia no tiene precio.

Y, casualidades del destino, Selena también ha decidido mudarse allí, tal y como te contamos hace unos días en LO+40.

La pareja ha dado un paso más en su relación y más enamorados que nunca, se han ido a vivir cerca. Ya no tienen reparos en mostrar su amor público, aunque me temo que si tienen alguno en irse a vivir juntos.

La casita del cantante tiene una parcela de 12.000 metros cuadrados, 9 dormitorios, 11 baños y una casa de invitados de 1.207 metros cuadrados para que sus invitados estén a gusto.

Pero este paso de The Weeknd no solo es sentimental. También es un gran paso profesional ya que decide trasladarse a Estados Unidos, un país que le está dando muchos premios y alegrías profesionales.

Dos años después de Beauty Behind The Madness, el álbum con el que ha dado el salto internacional, ya es toda una celebridad musical a tener muy en cuenta. The Weeknd ha recibido dos premios Grammy y ocho Billboard en 2016.